В "Укрэнерго" просят украинцев не ограничивать потребление э/э для стабильности энергосистемы

В "Укрэнерго" просят украинцев не ограничивать потребление э/э для стабильности энергосистемы

Энергосистема Украины стабильно работает в автономном режиме.

Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» призывает украинцев не уменьшать потребление электроэнергии для стабильной работы энергосистемы.

Уровень потребления электроэнергии составляет 13,9 ГВт.

"Сейчас нет никаких причин принудительно или добровольно уменьшать потребление электроэнергии — ее производится достаточно в энергосистеме Украины", - пояснили в Укрэнерго.

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Почти все виды электростанций работают на пониженной мощности из-за низкого потребления. В частности, 2 марта четыре украинских АЭС вместе работали на мощности около 7 ГВт.

Значительное количество энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за низкого потребления.

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