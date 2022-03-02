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В "Укрэнерго" просят украинцев не ограничивать потребление э/э для стабильности энергосистемы

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В "Укрэнерго" просят украинцев не ограничивать потребление э/э для стабильности энергосистемы

pixabay.com

Энергосистема Украины стабильно работает в автономном режиме.

Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» призывает украинцев не уменьшать потребление электроэнергии для стабильной работы энергосистемы.

Уровень потребления электроэнергии составляет 13,9 ГВт.

"Сейчас нет никаких причин принудительно или добровольно уменьшать потребление электроэнергии — ее производится достаточно в энергосистеме Украины", - пояснили в Укрэнерго.

Почти все виды электростанций работают на пониженной мощности из-за низкого потребления. В частности, 2 марта четыре украинских АЭС вместе работали на мощности около 7 ГВт.

Значительное количество энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за низкого потребления.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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