В «Укрэнерго» рассказали, когда Украина вернется к плановым отключениям электроэнергии

Украина может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии, если не будет новых ракетных обстрелов
Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии. Это может произойти до конца недели.
Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Он отметил, что в настоящее время в энергосистеме существует дефицит мощностей из-за ракетных обстрелов, поэтому сейчас страна не может вернуться к плановым отключениям электроэнергии.
Кудрицкий пояснил, что вся страна поделена облэнерго и военно-гражданскими администрациями на три очереди, которые получают электроэнергию поочередно.
Он заявил, что уже в ближайшие дни энергетики постараются восстановить систему до такого состояния, чтобы было модно вернуться к плановым отключениям, а не применять аварийные, как это действует сейчас.
«Думаю, что нам еще 2-3 дня потребуется. Если не будет новых обстрелов, то думаю, что на этой неделе мы должны выйти на плановые графики», — резюмировал глава «Укрэнерго».
Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил о том, что последняя ракетная атака вернула Киев на неделю назад.
Кроме того, мы ранее информировали, где не будет электричества из-за массированных ракетных ударов 5 декабря.
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