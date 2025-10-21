В "Укрэнерго" рассказали, когда включат отопление по всей Украине

Отопительный сезон

Внезапное снижение температурыповлекло за собой повышение потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. По прогнозам, в течение следующих десяти дней отопительный сезон начнется во всех регионах Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона

По его словам, в течение следующих 10 дней в Украине планируют подать тепло во все дома, что поможет снизить потребление электроэнергии. Сейчас наибольшее влияние на энергосистему оказывают именно бытовые потребители, которые активно пользуются обогревателями и кондиционерами. Он призывает людей ограничивать использование энергоемких приборов, ведь именно население потребляет наибольшую долю электроэнергии в стране.

"Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме, - рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пока не планируют начинать отопительный сезон. Хотя технически столица к этому готова, власти решили подождать из-за теплой погоды и необходимости экономии газа.