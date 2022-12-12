В "Укрэнерго" рассказали о дефиците в энергосистеме и ситуации в Одесской области

В энергосистеме все еще сохраняется недостаток мощностей.

По состоянию на утро понедельника, 12 декабря, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В компании рассказали, что за прошедшую неделю энергосистема испытала три российских атаки – массированную ракетную атаку в понедельник, 5 декабря, и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке Украины в выходные.

"Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", — говорится в сообщении.

В Одесской области ситуация с электроэнергией все еще сложная, продолжается возобновление питания потребителей.

Отмечается, что из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохими погодными условиями (порывистый ветер с мокрым снегом).

"В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме каждому облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении лимитов, применяются аварийные отключения", — отмечает компания.

Ракетные удары по Украине и дефицит электроэнергии

В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что после восьми ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

В Украине определили приоритетные группы по получению электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

В "Укрэнерго" рассказали, что смогут приобрести часть необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн. евро, который будет дополнен грантом правительства Нидерландов.

На днях стало известно, что в Украину везут трансформаторы и генераторы от Азербайджана.

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