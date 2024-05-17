В "Укрэнерго" рассказали о графиках отключения света 18 мая

По всей территории Украины 18 с 19:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей электроэнергии.

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Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"НЭК Укрэнерго сообщает лишь временные границы, в которые действуют графики почасовых отключений — то есть возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов. Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Укрэнерго заявили, что причиной ограничений стали последствия пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. В результате атак украинские электростанции получили повреждения и не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

"Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — добавили в Укрэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине летом могут быть введены графики отключения света.

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