В Укрэнерго рассказали о ситуации со светом: аварийных отключений не планируется

В Украине сохраняется существенный дефицит в энергосистеме. Ситуация почти не изменилась по сравнению с предыдущими днями.

Дефицит в энергосистеме почти не изменился от уровня предыдущих дней и остается существенным. До каждой области доведены лимиты потребления.

Об этом 3 февраля сообщает Укрэнерго.

"Два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, а один выведен в аварийный ремонт. Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Сетевые ограничения сохраняются только в Одесской области", — сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям. В результате производство электроэнергии на продолжающих работу электростанциях не может полностью покрыть потребление.

В результате лимиты потребления доведены до всех облэнерго. Следует отметить, что каждый облэнерго в своем регионе самостоятельно составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита. По состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не было зафиксировано, аварийные отключения не применялись.

В Укрэнерго также рассказали, что за минувшие сутки, 2 февраля, враг совершил массированный артиллерийский обстрел энергетической инфраструктуры в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях. Особенно тяжелая ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области.

Несмотря на это, ремонтным бригадам НЭК "Укрэнерго" удалось восстановить функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях на востоке и юге Украины.

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