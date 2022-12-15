В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом: значительный дефицит электроэнергии

В отдельных регионах аварийные отключения света.
На четверг, 15 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Указывается. что ситуацию усложнили еще и погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
На 15 декабря всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. Впрочем, в отдельных областях из-за превышения лимитов применены аварийные отключения электроэнергии, отмечают НЭК.
"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", — говорится в сообщении.
Отмечается, что точную информацию по каждому региону можно получить от операторов системы распределения. Перечень облэнерго — по ссылке http://bit.ly/3tGVpah.
Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Россия не достигнет полной тьмы в стране. По его словам, Украина уже привлекла около 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергетической инфраструктуры.
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