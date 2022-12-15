Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом: значительный дефицит электроэнергии

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
821
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом: значительный дефицит электроэнергии

Фото: Getty Images

В отдельных регионах аварийные отключения света.

На четверг, 15 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Указывается. что ситуацию усложнили еще и погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

На 15 декабря всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. Впрочем, в отдельных областях из-за превышения лимитов применены аварийные отключения электроэнергии, отмечают НЭК.

"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что точную информацию по каждому региону можно получить от операторов системы распределения. Перечень облэнерго — по ссылке http://bit.ly/3tGVpah.

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Россия не достигнет полной тьмы в стране. По его словам, Украина уже привлекла около 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергетической инфраструктуры.

Читайте также:

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения
 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
821
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация