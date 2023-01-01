В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме после ночной атаки врага

В "Укрэнерго" сообщили, что после массированной ракетной атаки 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года российские оккупанты не достигли своей цели — оставить украинцев на Новый год без электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, в целом уничтожила 45 ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений.

"Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономно потреблять электроэнергию!", — говорится в сообщении.

Атака Украины дронами-камикадзе против 1 января

В ночь на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.

По данным главы главы Киевской ОВ Алексей Кулеба, ночью по области было запущено почти 30 вражеских беспилотников, есть повреждение объекта инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.

В Киеве по состоянию на утро 1 января водо- и теплоснабжение Киева работает в штатном режиме.

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