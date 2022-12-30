В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после десятой массированной атаки РФ

По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян, которую они устроили вчера, 29 декабря.

Об этом сообщила компания в Telegram.

В частности, там отметили, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг.

"Энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу, продолжается набор мощности генерацией", — отметили в "Укрэнерго".

В то же время добавили, что в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Десятая массированная такая РФ

Напомним, 29 декабря Россия произвела десятый массированный ракетный обстрел Украины. По уточненной информации Воздушных сил ВСУ, во время вчерашней массированной атаки российских оккупационных войск были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет. В то же время есть и попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Также обломки сбитых вражеских ракет повредили и разрушили дома мирных жителей в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях. Также есть пострадавшие среди гражданского населения.

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