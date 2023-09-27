В "Укрэнерго" рассказали о защите энергосистемы от обстрелов

Энергосистема Украины находится под комплексной защитой от российских ракетных атак. По состоянию на сегодняшний день магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на энергосистему.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Суспільне".

Вместе с тем, по его словам, без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет сложно пройти.

"Определенные виды защиты будут применены впервые не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так и пассивная защита – инженерные укрепления", – говорит Кудрицкий.

Отключений электроэнергии не планируют, но все будет зависеть от ситуации.

Напомним, в Минэнерго сообщали, что на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры графики обесточений уже готовы. Впрочем, пока планов по отключениям электричества нет.

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