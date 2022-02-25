В "Укрэнерго" рассказали, планируется ли отключение электроэнергии из-за вторжения России

В компании назвали фейком информацию об отключении от энергоснабжения Киева сегодня ночью.
В Украине не планируется отключать электроэнергию, энергетическая система страны работает стабильно.
Об этом 25 февраля сообщила госкомпания "Укрэнерго".
Отмечается, что энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме и никаких оснований для принудительного уменьшения потребления электроэнергии не существует.
"По состоянию на сегодняшний день энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Частота поддерживается на уровне 50 ГЦ. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне. Энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно", — говорится в сообщении.
Все объекты крупной генерации, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. В работе находятся 12 из 15 энергоблоков АЭС.
Из-за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище. Также обесточены потребители в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов).
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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