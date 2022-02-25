В "Укрэнерго" рассказали, планируется ли отключение электроэнергии из-за вторжения России

В "Укрэнерго" рассказали, планируется ли отключение электроэнергии из-за вторжения России

В компании назвали фейком информацию об отключении от энергоснабжения Киева сегодня ночью.

В Украине не планируется отключать электроэнергию, энергетическая система страны работает стабильно.

Об этом 25 февраля сообщила госкомпания "Укрэнерго".

Отмечается, что энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме и никаких оснований для принудительного уменьшения потребления электроэнергии не существует.

"По состоянию на сегодняшний день энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Частота поддерживается на уровне 50 ГЦ. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне. Энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно", — говорится в сообщении.

Все объекты крупной генерации, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. В работе находятся 12 из 15 энергоблоков АЭС.

Из-за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище. Также обесточены потребители в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов).

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