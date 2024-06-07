В Укрэнерго рассказали, сколько нужно времени для восстановления энергообъектов

Украинские энергетики нуждаются в месяцах и даже годах, чтобы возобновить работу тепловых электростанций и гидроэлектростанций, поврежденных российскими ударами.

Также читайте Зимой будет сложная ситуация: министр рассказал о потерях энергетики

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он заявил, что сейчас на ТЭС и ТЭЦ наблюдается критическая ситуация, но это не значит, что энергоблоки уничтожены навсегда.

"Конкретно в этом моменте – у нас действительно исторический рекорд того, насколько низка мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях – масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена", – рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что дефицит энергосистемы нельзя покрыть даже при наличии мощного импорта электроэнергии из Евросоюза.

"И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще – месяцы, иногда – годы", – подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт украинской электроэнергии не производится ни в одну страну и не планируется.

Кроме того, мы ранее информировали, что специалист назвал несколько причин неравномерного распределения электроэнергии в Украине.

Читайте также: