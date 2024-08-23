В "Укрэнерго" сделали новое заявление об отключениях света в Украине

Украинцы могут избежать отключений света до конца августа.

Нынешняя жара в Украине существенно отличается от жары в июле. В частности, из-за того, что ночи длиннее, температура ночью соответственно меньше.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, Юрий Бойко в эфире КИЕВ24.

По его словам, люди экономно используют электроэнергию, а энергетики удачно ремонтируют оборудование.

"Энергетикам удалось сбалансировать работу энергосистему без применения графиков отрезков света или с минимизацией", — говорится в сообщении.

Отметим, что в пятницу, 23 августа, отключения света не прогнозируются. Граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо.

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