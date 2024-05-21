В "Укрэнерго" сделали прогноз о предстоящей зиме и ситуации в энергосистеме

Украинцы должны быть готовы к тому, что графики отключения света будут применяться. Это касается не только лета, но и предстоящей зимы.

Об этомсказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Общественного".

Следует не паниковать, а адаптироваться

К сожалению, поделиться оптимистическими прогнозами в "Укрэнерго" не смогли. Готовиться нужно к худшему сценарию.

"Могу сказать, что нас ожидает непростая зима. Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", – сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул: противник, вероятнее всего, продолжит разрушать нашу энергосистему ракетными атаками. Это создаст дополнительный дефицит и сбалансировать систему в этих условиях будет сложнее.

Напомним, в ГСЧС отметили, что следует правильно пользоваться генераторами и павербанками.

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