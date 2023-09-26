В "Укрэнерго" сделали заявление о вероятности отключения света

Пока "Укрэнерго" не планирует вводить в Украине графики отключений света. Для этого есть несколько причин. Впрочем, готовыми к такому сценарию все же следует быть.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. Даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", — подчеркнул он.

По словам Кудрицкого, сейчас есть несколько причин. Также он отметил, что по сравнению с прошлым годом гораздо больше объектов критической инфраструктуры – больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций – оборудованы автономными источниками питания.

"Эти графики сейчас обновляются, в том числе и облэнерго. Потому что графики отключения конкретных потребителей составляются именно на местах, а не нами, не в "Укрэнерго". Но вся система каких-то аварийных ограничений электроснабжения будет лучше отбалансирована, учитывая опыт в прошлом году", – заверил он.

Кудрицкий отмечает, что сейчас устойчивость этой критической инфраструктуры на местах намного выше, чем в прошлом, когда даже большим больницам не хватало генераторных мощностей. Усиление таких объектов не только усиливает устойчивость инфраструктуры, но и дает необходимую гибкость, "если вдруг нужно будет какие-то графики применять".

Напомним, в Минэнерго сообщали, что на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры графики обесточений уже готовы. Впрочем, пока планов по отключениям электричества нет.

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