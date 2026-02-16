- Дата публикации
В "Укрэнерго" сказали, где сейчас тяжелее всего со светом
Энергетическое оборудование работает на пределе возможного. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть людям свет.
В Украине по состоянию на 16 февраля потребление электроэнергии выросло. Причина — погодные условия и вражеские удары.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. В частности, из-за дроновых ударов без электроснабжения остается значительная часть потребителей г. Одесса», — говорится в сообщении.
В большинстве регионов Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения, предварительно обнародованные графики почасовых отключений там пока не действуют.
Напомним, атака российских беспилотников привела к повреждению энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Часть региона, а также Херсон остались без электроэнергии.