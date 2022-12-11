В "Укрэнерго" сообщили, что большинство генерирующих мощностей энергосистемы Украины восстановлено

Российские ракеты 5 декабря нанесли такие удары, что пока ТЭС в полной мере восстановить не удалось.

Украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время телеэфира "Единые новости".

"По состоянию на данный момент украинские энергетики смогли восстановить большинство генерирующих мощностей после ракетных обстрелов на этой неделе", — сказал он.

В то же время Кудрицкий отметил, что способность теплоэлектростанций в Украине производить электроэнергию все еще не полна и остается ниже, чем до 5 декабря.

Потребуется дополнительное время, чтобы возобновить свою работу.

В "Укрэнерго" ожидают, что на следующей неделе будут в сети новые энергоблоки от ТЭС.

Сейчас в разных областях Украиныпродолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения.

10 декабря враг атаковал Одесщину дронами-камикадзе. Так что в Одессе продолжается частичное отключение света.

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