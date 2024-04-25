В "Укрэнерго" сообщили, где действуют графики отключения света

По состоянию на 25 апреля в Украине применяются графики отключений в Харьковской области и Кривом Роге (в последнем ограничении касаются только промышленности).

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В то же время отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах, они вызваны непогодой и боевыми действиями. Несмотря на некоторое улучшение ситуации в энергосистеме, дефицит электроэнергии все еще присутствует, а электростанции в результате повреждения ударами россиян не способны производить необходимые объемы электроэнергии.

В "Укрэнерго" отметили, что непогода привела к обесточению 2 800 потребителей в Киевской области, еще 399 пунктов в Украине обесточены по другим причинам. В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях электроэнергию выключали в результате боевых действий, а на Черниговщине и Сумщине отключение света было вызвано техническими причинами.

Ранее сообщалось, что из-за ракетных ударов Украина потеряла 7 ГВт тепловых и гидроэлектростанций. Пока ситуация управляемая, однако уже летом ожидаются отключения света.

17 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко назвал главной проблемой защиты энергообъектов Украины отсутствие достаточного количества ПВО. По его словам, Украина пережила самую большую атаку по энергоинфраструктуре с начала полномасштабной войны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посоветовал украинцам покупать генераторы на случай отключения света.

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