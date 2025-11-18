В "Укрэнерго" сообщили, как долго будут действовать графики отключения света

Отключение света. / © ТСН.ua

Энергосистема Украины готова к зиме, если не учитывать перспективу усиления обстрелов объектов энергетики армией РФ. Страна продолжает терять генерацию почти каждые десять дней.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью "РБК-Украина" .

По его словам, в настоящее время в энергосистеме определяющим остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых предусмотреть невозможно.

"Поэтому сейчас имеем ту ситуацию, которая есть - с вынужденным применением мер ограничения потребления", - подчеркнул Зайченко.

Он говорит, что если в Киеве после атак в октябре ситуация с отключениями была одной из самых тяжелых, то сейчас она выровнялась - и "така же, как и во всех других регионах". Однако, отмечает представитель "Укрэнерго" легче, чем в приграничных и прифронтовых областях, "но в целом - похоже".

Целями массированных ракетно-дроновых атак врага в октябре и ноябре стали объекты генерации, передачи и распределения, говорит председатель правления НЭК, а также газодобывающая и газотранспортная инфраструктура.

По словам Зайченко, сейчас основные источники генерации сейчас – атомные станции, которые расположены на западе Украины.

"Обусловленная российскими обстрелами проблема дефицита мощности в энергосистеме создает необходимость заживления пострадавших от российских атак регионов от объектов генерации, расположенных в других областях. Но, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Следовательно, возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены", - пояснил он.

В "Укрэнерго" не исключают, что РФ постарается разделить систему поставок электроэнергии пополам, заблокировав ее перетоки с запада на восток страны. Однако энергетики пытаются бороться с этим.

Тем временем отключения электроэнергии в Украине могут длиться всю зиму – нужно готовиться к разным сценариям.

"Потенциально - это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - ответил Зайченко на вопрос о том, реальны ли графики на протяжении всей зимы.

Напомним, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что отключение света в Украине будет действовать, по меньшей мере, до конца отопительного сезона — до весны. По его словам, Россия планирует и дальше выбивать украинскую энергетику, а укрытие быстро построить невозможно и генерации больше не становится, констатирует Нагорняк.