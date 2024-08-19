В "Укренерго" сообщили, когда сегодня начнутся отключения света

Из-за дефицита мощностей сегодня будут введены ограничения на потребление электроэнергии для всех, кроме критической инфраструктуры и предприятий.

В Украине потребление электроэнергии продолжает расти. По состоянию на утро 19 августа оно на 2,5% превышает уровень предыдущего рабочего дня.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В связи с дефицитом мощностей в энергосистеме с 17:00 до 21:00 сегодня будут введены ограничения на потребление для всех, кроме критической инфраструктуры и предприятий, покупающих более 80% электроэнергии за рубежом.

В этот период будет действовать одна очередь отключений. Графики ограничений можно найти на официальных сайтах облэнерго и соцсетях. В ДТЭК Киевские сети отметили, что количество очередей может изменяться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Напомним, Укрэнерго предупреждало, что на этой неделе из-за жары потребление электроэнергии может вырасти на 10-12%. В связи с этим возможен ввод отключений света.

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