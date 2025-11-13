ТСН в социальных сетях

В "Укрэнерго" сообщили, когда ситуация с отключениями "значительно улучшится"

В "Укрэнерго" порадовали прогнозом по поводу будущих отключений.

Отключение света.

Отключение света. / © ТСН.ua

Пока не ожидается, что в Украине в ближайшие несколько дней ситуация с электроснабжением значительно улучшится.

Об этом заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

"Не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация вообще улучшится, и мы не будем выключать потребителей. Мы вынуждены это делать для сохранения энергосистемы", - подчеркнул он.

Впрочем, Зайченко дал обнадеживающий прогноз на следующие несколько недель. По его словам, за это время ситуация в энергетике "должна значительно улучшиться".

Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщил, что отключение света в Украине будет действовать по меньшей мере до конца отопительного сезона до весны.

Заметим, сейчас в Киеве одни из самых больших ограничений по отключению света . Одна из причин, говорит доктор технических наук Станислав Игнатьев, это существенно повреждена Трипольская ТЭЦ, которая фактически обеспечила город Киев.

