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В "Укрэнерго" сообщили, когда в Одесской области полностью возобновят электроснабжение

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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48
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В "Укрэнерго" сообщили, когда в Одесской области полностью возобновят электроснабжение

Фото: Associated Press

Ремонтные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами.

НЭК "Укрэнерго" планирует до 15 марта завершить в Одесской области основные работы по восстановлению надежности энергопитания. Это необходимо, чтобы отключение одного элемента сети не вызвало массовых ограничений энергии в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В компании отметили, что со вторника в Одессе нет отключений, и сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области.

"До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", — говорится в сообщении.

В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме, объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.

Напомним, в Одессе с утра 27 февраля после объявления воздушной тревоги исчезла электроэнергия почти во всех районах города. В ДТЭК заявили об аварийном отключении линии.

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Дата публикации
Просмотры
48
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