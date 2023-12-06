В "Укрэнерго" сообщили о ситуации в энергосистеме из-за похолодания

Несмотря на похолодание и рост потребления до 10 декабря, серьезного дефицита в энергосистеме не ожидается. В дальнейшем покрыть потребление можно будет посредством прогнозируемого увеличения тепловой генерации.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что "Укрэнерго" все еще рассчитывает на увеличение коммерческого импорта электроэнергии, объем которого пока недостаточен. Именно импорт электроэнергии был экономически оптимальным источником для сбалансирования энергосистемы в холодные дни.

Кудрицкий также отметил необходимость продолжать бережно относиться к потреблению электроэнергии.

"График, который мы демонстрируем в сети каждый день, дает представление когда именно наибольшее потребление — это утренний и вечерний пик. И в эти часы призыв экономить электроэнергию является наиболее актуальным", — подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Напомним, 6 декабря враг в очередной раз атаковал одну из теплоэлектростанций в прифронтовом регионе Украины. Во время атаки оккупанты нанесли удары по оборудованию предприятия, поэтому без отопления оказались жители одного из населенных пунктов рядом с ТЭС.

Ранее в "Укрэнерго" предупреждали о возможном дефиците электроэнергии. Там заявили, что в Украине сложилась сложная ситуация в энергосистеме из-за увеличения потребления из-за похолодания.

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