В "Укрэнерго" сообщили о вероятности отключений электроэнергии в ближайшие дни

Дефицита электроэнергии в большинстве регионов Украины не будет при отсутствии новых ракетных ударов.

"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощности электроэнергии в Украине в ближайшие дни, только в некоторых регионах не будет возможности обеспечить стопроцентное питание всех городов.

Об этом сообщил в воскресенье, 19 февраля, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

“Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может отвлечь нас от этого прогноза, – это новые массированные ракетные обстрелы. Мы готовимся к такому сценарию”, – заверил руководитель национальной энергетической компании.

По его словам, в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить питание городов.

“Прежде всего, говорим об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это узкое место, — заверил он.

Напомним, со вторника, 14 февраля, в Украине начали действовать новые правила информирования о графиках отключения света. Соответствующие решения приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте также: