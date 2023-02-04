В "Укрэнерго" сообщили об уменьшении дефицита мощности — выросло производство

Потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось.
По состоянию на утро субботы, 4 февраля, потребление электроэнергии снизилось по сравнению с рабочим днем, а также несколько увеличилось производство на тепловых электростанциях. Соответственно, уменьшился дефицит мощности.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В компании сообщили, что один блок на тепловой электростанций вышел из ремонта. Также благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции "Укрэнерго" включен в работу еще один блок на одной из электростанций.
Однако имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется. В Одесской области также сохраняются ограничения сети.
Дефицит электроэнергии
В результате российских ракетных и дроновых атак в Украине повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям.
В результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах действуют аварийные отключения. Вместе с Одесской областной военной администрацией и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов.
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