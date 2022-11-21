В Укрэнерго заявили, что готовятся к возможному блекауту

Глава Укрэнерго не уверен, что в этом сезоне произойдет полный блекаут

Блекаут в Украине возможен, но не обязательно, что он состоится в этом сезоне, однако даже полное отключение от электроэнергии на время не нужно считать "концом света".

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что после блекаута, если он произойдет, начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение потребителям.

Кульчицкий заявил, что он не может спрогнозировать, какова будет продолжительность блекаута, если он произойдет. Всё будет зависеть от характера и степени повреждения инфраструктуры.

"Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть длиннее, может быть короче", — подчеркнул глава Укрэнерго.

Он подчеркнул, что со специалистами провели обучение, поэтому они знают, как действовать в случае блекаута, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Глава Укрэнерго добавил, что лично он не считает, что в этом сезоне произойдет блекаут.

Напомним, ранее Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что Россия совершает "геноцид" против украинцев, разрушая объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Укрэнерго обещают улучшение ситуации с электроэнергией в ближайшие дни.

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