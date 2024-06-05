В "Укрэнерго" заявили о сложной ситуации с электричеством: чего ждать

В Украине на этой неделе усугубилась ситуация в энергосистеме. В частности, из-за повышения температуры воздуха и последней атаки россиян на объекты энергетики.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное – на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это постоянный тренд. Поэтому на выходных будет немного легче", — спрогнозировал он.

По словам главы "Укрэнерго", есть несколько факторов, которые будут определять ситуацию в энергосистеме в течение недели. Да, высокая температура сопровождается увеличением потребления электроэнергии, а из-за облачности уменьшились объемы генерации на солнечных электростанциях. Кроме того, на атомных электростанциях началась плановая ремонтная кампания.

"Также последняя атака врага на тепловые и гидроэлектростанции снизила и без того небольшие объемы генерации, которые сейчас работают в энергосистеме, которых и до этого было недостаточно", — подчеркнул Кудрицкий.

Руководитель НЭК также пояснил, что лимиты потребления для областей определяются от имеющейся генерирующей мощности.

"То есть сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться – столько мы и распределяем между областями", — пояснил Кудрицкий.

По его словам, изменение лимитов возможно либо при восстановлении части генерации, либо при снижении потребления.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в июле украинцев ждут еще более продолжительные отключения света.

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