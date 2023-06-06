В "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему

Каховская станция не работает в энергосистеме с октября прошлого года.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал, будут ли изменения в работе энергосистемы после того, как российские захватчики разрушили Каховскую ГЭС.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что Каховская станция не работает в энергосистеме еще с октября прошлого года, поэтому ее разрушение не будет влиять на обеспечение электроэнергией населения.

"Нет, последствий никаких не будет. Каховская станция не работала в энергосистеме с прошлого года, с октября месяца. Что касается работы в энергосистеме, изменений не произойдет. Что касается вышестоящих по каскаду водохранилищ, никаких влияний на них нет. Поэтому мы будем экономить воду, чтобы когда нужно будет наполнить Каховское водохранилище, чтобы мы быстро его наполнили, чтобы обеспечить наши области водой", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор "Укргидроэнерго" рассказал о дальнейшей судьбе Каховской ГЭС после подрыва и разрушения.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на обед 6 июня уровень воды в Херсоне поднялся на два метра, а критический момент наступит через 24 часа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.