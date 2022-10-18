В Укргидрометцентре назвали регионы Украины, где больше всего изменился климат

Это в основном западные и северные регионы страны.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида назвал регионы Украины, где произошли самые большие измения погоды.
Об этом он сказал в интервью 24 каналу.
"Это преимущественно западные и северные регионы Украины. Там отмечают самые большее изменение климатических условий. Наименьшее оно на юге, в степных районах, а также на востоке Украины", — отметил Кульбида.
Он также добавил, что, если говорит о временах года, то больше всего изменились лето и зима. Так, по словам главы Укргидрометцентра, они в Украине стали гораздо теплее.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.
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