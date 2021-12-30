В Укргидрометцентре рассказали, каким будет первый месяц 2022 года: прогноз погоды на январь

В Укргидрометцентре рассказали, каким будет первый месяц 2022 года: прогноз погоды на январь

Начало месяца будет теплым и с осадками в виде снега и дождя.

Погода в Украине в январе 2022 года будет близкой к климатической норме.

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Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя лунная температура будет колебаться в пределах 1-5° мороза, в Крыму 0-1° тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и месячное количество осадков: 28-62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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