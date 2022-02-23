В Укргидрометцентре рассказали, каким будет первый месяц весны: прогноз погоды на март-2022

Начало весны будет сухим, но ночью ожидаются морозы.
Погода в Украине в марте 2022 года будет теплее обычного.
Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура будет колебаться в пределах 1-6° тепла, что на 1-1,5° выше нормы. А месячное количество осадков в марте наоборот будет меньше нормы: 21-37 мм (в горных районах 35-69 мм).
Стоит отметить, что ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что начало нынешней весны в Украине ожидается сухим, но морозным.
Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.
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