В Укргидрометцентре рассказали, каким будет последний месяц 2021 года: прогноз погоды на декабрь

В Укргидрометцентре рассказали, каким будет последний месяц 2021 года: прогноз погоды на декабрь

Обычно в первый месяц зимы на большей части территории страны должен образовываться снежный покров.

Погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура будет колебаться от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

Читайте также: