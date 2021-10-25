В Укргидрометцентре рассказали, каким будет последний месяц осени: прогноз погоды на ноябрь-2021

В Укргидрометцентре рассказали, каким будет последний месяц осени: прогноз погоды на ноябрь-2021

Ноябрь — переходный месяц от осени к зиме — пора передзимья.

Погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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