В Укргидрометцентре рассказали, каким будет последний месяц осени: прогноз погоды на ноябрь-2021

Ноябрь — переходный месяц от осени к зиме — пора передзимья.
Погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме.
Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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