В Укргидрометцентре разъяснили ситуацию с надвигающимся на Украину "облаком пыли"

По состоянию на 11 февраля в атмосфере над Украиной не зафиксирована пыль, и условий для ее поступления из других регионов в ближайшие дни также нет. Слухи о приближении пылевого облака из Европы, активно распространявшихся через интернет-сервис Ventusky являются фейком.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Кроме того, в министерстве охраны окружающей среды и Укргидрометцентр отметили, что это загрязнение не реально, а является результатом ошибок в моделях прогноза.

Ventusky использует глобальные базы данных и многочисленные модели для прогнозирования загрязнения, однако данные не обновляются мгновенно. Обновление баз происходит раз в несколько лет, и большинство украинских предприятий, которые уже остановили работу из-за войны, продолжают фигурировать в системах, что ведет к искажению результатов. Да, система может показывать превышение выбросов в местах, где давно не работают заводы, как, например, на территории Азовстали или Новокаховского завода. В результате появляются фейковые сообщения о загрязнении, что на самом деле не существует.

Облако пыли/Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Также важно отметить, что в Европе действительно наблюдается ухудшение качества воздуха из-за повышенного содержания твердых частиц PM 2.5, но это не связано с приближающимся к Украине пылевым облаком. Финские метеорологи, сотрудничающие с Украиной в рамках проекта UFAIR, подтвердили, что пылевая буря движется к западу, и высокое давление в регионе способствует накоплению загрязнений в приземном слое воздуха.

Облако пыли/Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз на ближайшие дни: 11-12 февраля воздушные массы будут перемещаться с востока на запад, не позволяя загрязненному воздуху добраться до Украины.

С 13 февраля в Украине возможно накопление местного загрязнения, в частности, в крупных городах из-за транспортных выбросов, но значительных изменений в атмосфере не предвидится. Ожидается, что 14-15 февраля ветер усилится, а осадки (снег) помогут очистить воздух.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине возможны аварийные отключения электроэнергии из-за похолодания, которое принесло резкое понижение температуры. В некоторых регионах колонка термометра может опуститься до -14°C.

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