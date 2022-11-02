В "Укрпочте" объяснили, как будут работать, если нет связи и электричества

Пенсионерам и получателям соцвыплат деньги будут выдавать при любых условиях.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, как будут работать отделения компании в условиях отключения электричества и отсутствия связи.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Есть два варианта, конечно, один стационарный, когда есть электричество и есть связь, и второй — когда нет электричества или нет связи, но мы не прекращаем и не планируем прекращать работу. Мы разработали все процедуры, которые позволяют нам это делать", – сказал Смелянский.

Глава "Укрпочты" успокоил пенсионеров и людей, которые получают соцвыплаты и заверил, что средства будут выдавать при любых условиях.

Следовательно, при отсутствии света "Укпочта" будет предоставлять следующие основные услуги:

Выдача пенсий и соцвыплат;

оплата коммунальных платежей по фиксированному тарифу;

прием и выдача посылок;

предоплата на печатные издания;

продажа товаров первой необходимости за наличные деньги.

Единственное ограничение в отсутствие электричества — выплаты переводов ограничиваются 5 тысячами гривен.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" и Poczta Polska упрощают пересылку между странами.

Украина без света

Напомним, что массированные ракетные атаки РФ, которые очень часто происходят по понедельникам, повлекли за собой повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.

В частности, вчера, 31 октября, российские террористы выпустили по Украине 55 крылатых ракет, 45 из которых удалось сбить. Атака обошлась им около 760 млн дол. Стабилизационные отключения были в девяти регионах Украины.

Днем 2 ноября в Киеве начались экстренные отключения света вне графика. Перегрузка электросетей произошла в 10 районах столицы.

Кроме того, с 6 часов утра введено в действие график почасовых отключений в 7 областях.