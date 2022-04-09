В "Укрпочте" теперь есть бесплатная доставка — каких посылок коснулись нововведения

В период войны России против Украины некоторые товары можно заказывать из-за границы с бесплатной доставкой. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.
Еще с начала военного положения в Украине компания "Укрпочта" начала переговоры с разными национальными почтами стран мира, чтобы на период войны они предоставили льготные условия для доставки посылок. Уже 14 почтовых операторов объявили, что они готовы бесплатно отправлять посылки на территорию Украины. Эту информацию сообщили в пресс-службе компании "Укрпочта".
Бесплатное доставление из-за границы: каких товаров оно коснулось?
Теперь украинцы могут заказать на отделение "Укрпочты" товары с бесплатным доставкой из-за границы. Эта услуга доступна в том случае, когда посылка отправляется с указанием адреса получателя, контактной информацией получателя, его индекса и номера телефона.
Бесплатная доставка доступна для следующих товаров :
- хозяйственные товары;
- одежду;
- небольшое количество безрецептурных лекарств;
- продукты в заводской упаковке (не больше 10 кг).
Товары военного назначения и алкоголь отправлять запрещено.
Условия иностранных почтовых операторов
Список всех почтовых операторов, которые предлагают бесплатное доставку посылок в Украину можно найти по этой ссылке.
В то же время следует отметить, что разные почтовые операторы предлагают свои условия :
- Omniva (Почта Эстонии) – бесплатная доставка всех посылок в Украину, если их вес не превышает 30 кг.
- Österreichische Post AG (Почта Австрии) – бесплатно посылает в Украину посылки до 30 кг, в том числе и посылки своих партнеров.
- Poczta Polska (Почта Польши) — из всех почтовых отделений этого оператора можно отправить в Украину гуманитарную помощь, но посылка должна быть не тяжелее 20 кг.
- Česká Pošta (Почта Чехии) – стандартную посылку до 30 кг можно бесплатно отправить в Украину.
- An Post (Почта Ирландии) – бесплатно можно отправить в Украину письма, небольшие пакеты и посылки до 20 кг, также в отделениях почтового оператора украинцам предоставляется ряд бесплатных услуг. В частности, бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение и отправка денежных переводов Western Union без необходимости оплачивать комиссию.
- Slovenská pošta (Почта Словакии) – можно отправить бесплатно посылку до 5 кг.
- Georgian Post (Почта Грузии) – запущенная услуга бесплатного доставки посылок в Украину с первых дней войны.
- Pošta Slovenije (Почта Словении) – посылки с гуманитарной помощью отправляются в Украину бесплатно.
- Украинцам также разрешили бесплатную отправку с Magyar Posta (Почта Венгрии), Cyprus Post (Почта Кипра), Guernsey Post, UK (Почта Гернси), Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).