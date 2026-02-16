В "Укрпочте" заявили о массовых поджогах отделений: при чем здесь мобилизация

Поджог отделения «Укрпочты» / © ТСН

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил о систематических поджогах отделений, которые случаются почти каждую неделю. Причиной агрессии стала рассылка повесток военнообязанным.

Об этом Смелянский сказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Поджоги отделений «Укрпочты»

Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, есть ли бронирование у работников «Укрпочты». В то же время Смелянский отметил, что компания фактически «пострадала» из-за этого статуса.

«Да, есть у 100% военнообязанных. Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем«, — отметил гендиректор „Укрпочты“.

Он также отметил, что статус бронирования связан не с тем, что предприятие является почтовым оператором.

«Нам дали бронирование не за то, что мы „Укрпочта“, а за то, что мы — военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток», — добавил Смелянский.

Что будет, если не явиться в ТЦК по повестке из «Укрпочты»?

Заметим, что после получения повестки через «Укрпочту" военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП наравне с личным вручением. Поскольку в особый период граждане должны сообщать актуальный адрес проживания, именно туда будут поступать письма. За игнорирование вызова ТЦК может инициировать розыск через полицию, а в «Резерв+» появится статус о нарушении учета. Это дает право правоохранителям задержать человека, например на блокпосту, для принудительной доставки в военкомат.

Напомним, осенью 2025 года правительство утвердило изменения относительно вручения повесток по почте. Так, документ, отправленный по почте заказным письмом, официально считается врученным даже в случае отказа от получения или отсутствия лица по адресу. По словам нардепа Александра Федиенко и согласно постановлению Кабмина №916, это касается военнообязанных, которые прошли ВВК и у котороых нет отсрочки. Нововведение ликвидирует юридические лазейки для уклонения, а игнорирование такого письма может стать основанием для уголовной ответственности.