В "Укрзалізниці" предлагают матерям российских оккупантов бесплатно приехать и забрать их тела

На сегодняшний день в рефрижераторах "Укрзалізниці" хранятся более 270 тел российских оккупантов.

Тела сохраняются уже длительное время, но их никто не спешит забирать.

Об этом в интервью "Медузи" рассказал глава "Укрзалізниці" Александр Камышев.

По его словам, с началом войны в УЗ появились новые направления деятельности, в частности, хранение тел российских оккупантов.

"Сейчас у нас 270 мертвых российских солдат — в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись активные боевые действия. Россияне бросают своих на полях боя, а мы ежедневно сжигаем 100 литров солярки на вагон, чтобы хранить эти тела — чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить? Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живые", — говорит Камышев.

Он добавляет, что в компании ждут, пока российские власти, российские матери заберут эти тела, но пока таких обращений не было.

"Возможно, потому что в России провал с информацией... Многие матери даже не знают о том, что их дети уехали воевать. Мы готовы бесплатные билеты дать тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не нужно", — говорит Александр Камышев.

Напомним, что в рефрижераторах "Укрзалізниці" уже 3-й месяц хранятся тела кафиров, которые никто не забирает.

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