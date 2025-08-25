- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
В "Укрзалізниці" сообщили, как изменился спрос на билеты
За прошедшую неделю железная дорога перевезла 639 701 пассажира. Это на 23 700 больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
«Укрзалізниця» продолжает двигать страну в условиях летнего периода пассажирских перевозок, но уже начинает фиксировать постепенное снижение нагрузки.
Об этом сообщила прессслужба «Укрзалізниці» в Telegram.
За прошедшую неделю железная дорога перевезла 639 701 пассажира. Это на 23 700 больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Чтобы перевезти 639 000 человек, понадобилось бы более 12 700 автобусов на 50 мест, и все они должны быть в пути одновременно!
«18–24 августа: четвертую неделю подряд мы делимся подробной статистикой, чтобы вы увидели реальную картину распределения билетов на самые популярные направления. Спрос понемногу снижается — например, на самое популярное направление Киев — Львов на прошлой неделе мы фиксировали 128 000 запросов в приложении — против 151 000 запросов на позапрошлой неделе. Благодаря оборотным рейсам мы также можем предложить больше мест на популярные направления, например, во Львов и Днепр», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее разоблачены сотни пользователей, скупавших билеты на поезда «Укрзалізниці».