В "Укрзализныце" анонсировали улучшение 19 рейсов и новые международные маршруты: подробности

"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на 2024 год. В нем 14 новых рейсов, в том числе: 11 внутренних и три международных.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В "Укрзализныце" анонсировали улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, а также новые сообщения для регионов. В следующем году планируется открыть новые маршруты: Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага.

"В целом, во время войны мы отстроили широкую сеть международных маршрутов. По объемам практически компенсирован трафик регулярных авиационных рейсов. Также продолжим развивать и хабовую модель перевозок как для внутренних рейсов, так и международных. По объемам перевезенных пассажиров уже вернулись на уровень 2021 года. Развивая международное сообщение, открывая новые маршруты внутри страны — мы укрепляем связь всех регионов и остаемся всегда готовы приехать туда, где это будет наиболее необходимо", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

В компании также добавили, что новый график движения поездов на 2024 год железнодорожники разработали с учетом отзывов пассажиров. Более 7000 пользователей мобильного приложения УЗ дали свои предложения этой осенью. Наибольший акцент был сделан на улучшении наиболее дефицитных соединений: международных и горных.

Напомним, теперь приобрести билеты на самый популярный поезд Киев-Варшава в приложении "Укрзализныця" можно только с "Дія.Підписом", что должно изменить ситуацию со спекуляцией и упростить приобретение билетов на поезд из Украины в Польшу.

Читайте также: