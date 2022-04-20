В "Укрзализныце" обнаружили четырех коллаборантов: ими уже занимаются правоохранительные органы

В "Укрзализныце" обнаружили четырех коллаборантов: ими уже занимаются правоохранительные органы

Речь идет об агентах, которые сотрудничали с русскими войсками и системно передавали им информацию.

Железная дорога – крупнейший работодатель Украины. 231 тыс. человек работает в компании, однако нашлись и предатели.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в Telegram-канале.

"Нашлись и такие, за которых мне стыдно. Да, их не много, но они есть. Речь идет об агентах, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию. Наша внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже в свою очередь делают свою работу", — говорится в сообщении.

Сейчас уже есть 4 таких подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы.

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"Мне жаль и стыдно это признавать. Но мы и дальше будем работать над тщательным обнаружением таких преступных элементов из рядов железнодорожников", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, в Новограде-Волынском районе Житомирской области священник одного из храмов УПЦ МП призвал поддержать в войне военнослужащих Российской Федерации. Отмечается, что священник публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины, призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора России.

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