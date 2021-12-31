В "Укрзализныце" подсчитали, сколько пассажиров встретит Новый год в поездах

В "Укрзализныце" подсчитали, сколько пассажиров встретит Новый год в поездах

В период новогодне-рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов.

В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На период новогодне-рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще 2-м поездам продлен маршрут и 4-м увеличена периодичность курсирования.

"Железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Также на праздники увеличивается пассажиропоток к железнодорожным станциям вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Напомним, что украинцы купили железнодорожные билеты на 42 миллиона за "тысячу Зеленского".

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