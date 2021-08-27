В "Укрзализныце" поставляли запчасти из ОРДЛО: посредником был россиянин

В "Укрзализныце" поставляли запчасти из ОРДЛО: посредником был россиянин

Участники коррупционной схемы искусственно завышали стоимость товара в десять раз.

В СБУ заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в АО "Укрзализныця", в результате которой дельцы наживались на некачественных запчастях для подвижного состава, изготовленных на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Как отметили в пресс-службе СБУ, среди организаторов сделки был гражданин России.

Досудебным следствием установлено, что россиянин, который занимается бизнесом в Украине, совместно с высокопоставленными должностными лицами "Укрзализныци" наладил схему приобретения запчастей на временно оккупированных территорий Донбасса. Закупка осуществлялась через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

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Чтобы заработать на этой сделке, участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы мотивировали это тем, что запчасти были изготовлены из "инновационного материала".

"По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн", — говорится в сообщении прессслужбы СБУ.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала российского шпиона. Гражданин страны-агрессора собирал информацию об украинских Вооруженных силах на Донбассе, в районе проведения Операции объединенных сил.

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