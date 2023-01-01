В "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров встретили 2023 в поездах и показали, как это было: фото

Среди пассажиров были и военные.

Новый год в поездах "Укрзализныци" встретили 6200 пассажиров.

Об этом сообщил перевозчик 1 января.

"Укрзализныця" также показала, как в поездах прошла новогодняя ночь.

Следует отметить, что прошлый 2022 год в поездах встречали около 10 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила сказочный ретропоезд к зимним праздникам. Он будет курсировать по маршруту Львов – Брюховичи – Львов 1, 7, 8, 14, 15 января.

Также "Укрзализныця" вернула курсирование "Буковельского экспресса".

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