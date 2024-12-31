В "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров встретят Новый год в поездах

Тысячи работников железной дороги будут дежурить для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

В новогоднюю ночь УЗ обеспечит бесперебойную работу инфраструктуры и курсирование 108 рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Стало известно, что 9 тысяч пассажиров встретят 2025 год в поездах. Работники железной дороги будут дежурить на переездах, осматривать вагоны, управлять движением, а также будут следить за безопасностью на вокзалах и в поездах.

Напомним, на период рождественско-новогодних праздников "Укрзализныця" добавила десятки дополнительных вагонов на популярных маршрутах.

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