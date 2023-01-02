В "Укрзализныце" рассказали, вырастут ли в этом году цены на пассажирские перевозки

Член правления "Укрзализныци", руководитель пассажирского направления Александр Перцовский рассказал, планирует ли перевозчик повышать тариф на пассажирские перевозки в 2023 году.

Об этом он сообщил 2 января в эфире телемарафона.

"Наша позиция – во время полномасштабной войны, военного положения не повышать тариф на пассажирские перевозки, потому что для многих людей это еще способ эвакуации", — сказал Перцовский.

В то же время он подчеркнул, что эту позицию еще должно подтвердить правительство, поскольку сдерживание цен на пассажирские перевозки убыточно, потому что себестоимость билетов в разы выше.

"Мы с начала полномасштабной войны никаких повышений на пассажирские сообщения не внедряли, и в целом мы как компания готовы к выполнению такой социальной задачи. Но у нас есть акционер. В частности, правительство должно подтвердить эту позицию", – отметил руководитель пассажирского направления компании.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров встретили 2023 в поездах и показали, как это было.

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