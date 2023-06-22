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В "Укрзализныце" разоблачили схемы премирования за работы, которые не выполнялись

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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В "Укрзализныце" разоблачили схемы премирования за работы, которые не выполнялись

Укрзализныця разоблачила схемы хищения средств в собственных структурных подразделениях / Фото: Associated Press

"Укрзализныця" разоблачила схемы хищения средств в собственных структурных подразделениях.

В "Укрзализныце" работников премировали за работы, которые они практически не выполняли. Ущерб за хищение составил более 9 млн грн.

Об этом сообщает сама "Укрзализныця".

Так, в УЗ действовала схема хищения средств, по которой сотрудникам начислялись неправомерные выплаты заработной платы, поощрительные выплаты и разные вознаграждения. Компании были нанесены убытки на сумму более 3,8 млн грн.

Кроме того, проверка еще одного структурного подразделения в текущем году зафиксировала незаконное списание 5,5 млн. грн.

"Учитывая, что в действиях ответственных лиц также усматриваются признаки уголовных правонарушений, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины. Начата очередная проверка по аналогичным вопросам", — сообщили в УЗ.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который помогал врагу сорвать контрнаступление ВСУ и планировал взорвать железную дорогу в Днепропетровской области. Предателем оказался сотрудник местной станции "Укрзализныци", которого в начале этого года завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

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Дата публикации
Просмотры
147
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