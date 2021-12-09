В "Укрзализныце сообщили, будут ли повышать цены на билеты в 2022 году

В "Укрзализныце сообщили, будут ли повышать цены на билеты в 2022 году

С 10 декабря 2021 года будет изменен комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов.

"Укрзализныця" не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, однако готовится внедрить более гибкое ценообразование.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Проект финансового плана АО "Укрзализныця" на 2022 год не предусматривает никаких повышений тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. Специалисты общества подчеркивают, что основной фокус работы в следующем году будет направлен на обновление пассажирского передвижного состава и улучшение сервиса для пассажиров", — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что компания готовится на следующий год предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности, популярности направления, времени приобретения проездного документа. Это позволит пассажирам, планировавшим свои путешествия заранее, сэкономить свои средства.

В "Укрзализныце" также проинформировали, что уже в этом году будет изменен комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов, который последний раз пересматривался в 2019 году. Так, с 10 декабря 2021 года указанный фиксированный сбор будет составлять 30 грн вместо 22 грн. Также комиссионный сбор – 20 грн – будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. Таким образом, с завтрашнего дня билеты на экспресс будут стоить 100 грн.

В то же время размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов уменьшится - бронирование билетов для группы количеством более 30 человек будет составлять 50 гривен (было 80 грн.) со взрослого пассажира и 35 гривен (было 40 грн.) с лиц в возрасте до 18 лет.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" расширяет услуги онлайн: впервые вводят заказы групповых билетов через Интернет. Онлайн также можно будет заявить об утерянной или оставленной в вагоне поезда вещи, заказать вагон-салон или вагон для человека с инвалидностью. Все эти функции будут доступны пассажирам уже с января 2022 года.

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