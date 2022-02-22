В "Укрзализныце" сообщили, будут ли прекращать сообщение с европейскими странами

В компании отмечают, что наоборот железнодорожное сообщение может стать запасным вариантом в случае возможного ограничения авиасообщения.
"Укрзализныця" не будет прекращать сообщение с европейскими странами.
Об этом на пресс-конференции 22 февраля рассказал член правления перевозчика Александр Перцовский.
"У нас наоборот позитивная ситуация. Все поезда находятся на балансе ”Укрзализныци”. Есть город польский Перемышль, и он может служить хабом. Оттуда есть сообщение и с Прагой, и с Берлином. Если кто-то где-то застревает из-за отсутствия авиасообщения, мы призываем воспользоваться железнодорожным сообщением. До Киева можно доехать удобно и быстро. Также есть железнодорожное сообщение с Варшавой через Вену", — отметил он.
Напомним, на фоне угрозы вторжения России авиакомпании концерна Lufthansa Group, Scandinavian Airlines System, KLM и Vueling отменили рейсы в и из Украины. Кроме того, ряд авиакомпаний внесли изменения в графики полетов.
В то же время, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы те запустили дополнительные рейсы на маршруты, на которых иностранные авиакомпании их отменили.
Читайте также:
- Ryanair убрала Харьков и Херсон из своей системы бронирования
- Авиакомпания AirBaltic отменила все ночные рейсы между Латвией и Украиной
- Еще одна международная авиакомпания заявляет о прекращении полетов над Украиной
- Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ по требованию лизингодателя выводит пять самолетов за границу