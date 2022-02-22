В "Укрзализныце" сообщили, будут ли прекращать сообщение с европейскими странами

В "Укрзализныце" сообщили, будут ли прекращать сообщение с европейскими странами

В компании отмечают, что наоборот железнодорожное сообщение может стать запасным вариантом в случае возможного ограничения авиасообщения.

"Укрзализныця" не будет прекращать сообщение с европейскими странами.

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Об этом на пресс-конференции 22 февраля рассказал член правления перевозчика Александр Перцовский.

"У нас наоборот позитивная ситуация. Все поезда находятся на балансе ”Укрзализныци”. Есть город польский Перемышль, и он может служить хабом. Оттуда есть сообщение и с Прагой, и с Берлином. Если кто-то где-то застревает из-за отсутствия авиасообщения, мы призываем воспользоваться железнодорожным сообщением. До Киева можно доехать удобно и быстро. Также есть железнодорожное сообщение с Варшавой через Вену", — отметил он.

Напомним, на фоне угрозы вторжения России авиакомпании концерна Lufthansa Group, Scandinavian Airlines System, KLM и Vueling отменили рейсы в и из Украины. Кроме того, ряд авиакомпаний внесли изменения в графики полетов.

В то же время, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы те запустили дополнительные рейсы на маршруты, на которых иностранные авиакомпании их отменили.

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