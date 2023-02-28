В "Укрзализныце" сообщили, кто временно возглавит компанию после отставки Камышина

В понедельник, 27 февраля, Александр Камышин объявил о своей отставке с поста главы "Укрзализныци".

После отставки Александра Камышина и.о. главы правления АО "Укрзализныця" будет член правления Евгений Лященко.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на члена правления "УЗ" Ореста Логунова.

"Будет исполнять обязанности Евгений Лященко – он мощный, с высокой степенью доверия", — отметил Логунов.

Напомним, 27 февраля председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин объявил о своей отставке. По его словам, он возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Александр Камышин с 11 августа 2021 года – исполнял обязанности руководителя "Укрзализныци", с 1 апреля 2022 – возглавил компанию.

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